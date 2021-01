Riapertura scuole, Zaia annuncia: “Riapriamo lunedì 1 febbraio se il trend continua così” (Di lunedì 25 gennaio 2021) "Se il trend positivo continua siamo pronti a riaprire le scuole lunedì prossimo". così il governatore del Veneto Luca Zaia, durante il punto stampa quotidiano dedicato all’emergenza Covid nella sede della Protezione civile di Marghera. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 25 gennaio 2021) "Se ilpositivosiamo pronti a riaprire leprossimo".il governatore del Veneto Luca, durante il punto stampa quotidiano dedicato all’emergenza Covid nella sede della Protezione civile di Marghera. L'articolo .

Il servizio ANM for School a Napoli con decine di nuovi bus per la riapertura delle scuole. Potenziato anche il servizio già esistente.

