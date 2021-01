Riapertura scuole, tornano in classe le medie: “Ma non sono abbastanza sicure” – VIDEO (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Torna a suonare la campanella. Da oggi, dopo la sentenza del Tar, le scuole campane hanno riaperto le loro porte anche ai giovani alunni delle medie. Tra ingressi scaglionati, uscite differenziate, misurazione della temperatura e mascherine, i ragazzi tornano finalmente tra i banchi. Un rientro che segna un ritorno alla normalità – seppure parziale – e che viene accolto dai genitori con gioia e timore allo stesso tempo. “Non sono stati fatti gli screening di massa che sono fondamentali e neanche il vaccino agli insegnanti, e poi le autorità competenti dovrebbero monitorare meglio la situazione”, dice una madre davanti all’Istituto ‘M. D’Azeglio’ di Telese Terme. Ma non tutti i genitori sono spaventati: “Se c’è abbastanza ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Torna a suonare la campanella. Da oggi, dopo la sentenza del Tar, lecampane hanno riaperto le loro porte anche ai giovani alunni delle. Tra ingressi scaglionati, uscite differenziate, misurazione della temperatura e mascherine, i ragazzifinalmente tra i banchi. Un rientro che segna un ritorno alla normalità – seppure parziale – e che viene accolto dai genitori con gioia e timore allo stesso tempo. “Nonstati fatti gli screening di massa chefondamentali e neanche il vaccino agli insegnanti, e poi le autorità competenti dovrebbero monitorare meglio la situazione”, dice una madre davanti all’Istituto ‘M. D’Azeglio’ di Telese Terme. Ma non tutti i genitorispaventati: “Se c’è...

Benevento – Torna a suonare la campanella. Da oggi, dopo la sentenza del Tar, le scuole campane hanno riaperto le loro porte anche ai giovani alunni delle medie. Tra ingressi scaglionati, uscite diffe ...

Scuola, Gallone (FI): dovere governo e' investire su istruzione e famiglia

Roma, 25 gen – Hanno riaperto oggi i portoni delle scuole superiori in cinque Regioni: Umbria, Liguria, Marche, Lombardia e Campania che, aggiunte a quelle previste per il prossimo 1° febbraio: Campan ...

Roma, 25 gen – Hanno riaperto oggi i portoni delle scuole superiori in cinque Regioni: Umbria, Liguria, Marche, Lombardia e Campania che, aggiunte a quelle previste per il prossimo 1° febbraio: Campan ...