Riapertura palestre e piscine: ci sono importanti novità (Di lunedì 25 gennaio 2021) A raccogliere i punti di vista dei titolari di impianti sportivi è Il Messaggero: “Il passaporto vaccinale sarebbe, certamente, un bel mezzo per riaprire le attività“, ha detto Paolo Barelli, presidente Federazione Italiana Nuoto. Della stessa opinione anche Marco Bisciaio, referente nazionale Parkour-Federazione Ginnastica d’Italia: “Ben venga il passaporto vaccinale. Chiudere le palestre è stato un errore”. (CONTINUA DOPO LA FOTO...) “Ricevo continuamente telefonate di persone che vorrebbero poter accedere agli impianti sportivi e nonostante sappia bene quanto, in particolare per alcune, sarebbe importante e utile, sono costretto a dire no”, spiega invece Giorgio Averni, presidente del circolo Antico Tiro a Volo di Roma, al quotidiano. “Occorre che ci siano i vaccini. Stando alle stime dei tecnici, forse per luglio avremo una percentuale ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 25 gennaio 2021) A raccogliere i punti di vista dei titolari di impianti sportivi è Il Messaggero: “Il passaporto vaccinale sarebbe, certamente, un bel mezzo per riaprire le attività“, ha detto Paolo Barelli, presidente Federazione Italiana Nuoto. Della stessa opinione anche Marco Bisciaio, referente nazionale Parkour-Federazione Ginnastica d’Italia: “Ben venga il passaporto vaccinale. Chiudere leè stato un errore”. (CONTINUA DOPO LA FOTO...) “Ricevo continuamente telefonate di persone che vorrebbero poter accedere agli impianti sportivi e nonostante sappia bene quanto, in particolare per alcune, sarebbe importante e utile,costretto a dire no”, spiega invece Giorgio Averni, presidente del circolo Antico Tiro a Volo di Roma, al quotidiano. “Occorre che ci siano i vaccini. Stando alle stime dei tecnici, forse per luglio avremo una percentuale ...

