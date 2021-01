Reynolds Roma | tutto fatto | definiti anche i dettagli del contratto

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Calciomercatoper. Il terzino statunitense firmerà unquinquennale con i giallorossitra la. Ecco le ultime sul terzino statunitense che è statovicino alla Juventus in sinergia con il Benevento. Intanto gli intermediari, come spiega il Corriere dello Sport, hanno chiuso le pratiche burocratiche: l'affare con il Dallas è dichiuso in prestito con obbligo di riscatto fissato a sette milioni di euro. Lo statunitense firmerà unquinquennale a 700 mila euro a stagione con bonus.