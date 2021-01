Repubblica: stona che Gattuso abbia precisato che l’obiettivo Champions è anche di società e giocatori (Di lunedì 25 gennaio 2021) “C’è qualcosa di cronico negli sbalzi d’umore del Napoli, la cui frequenza sta vanificando il lavoro di Gattuso e tutti i suoi sforzi per restare aggrappato alle zone altissime della classifica”. E’ il commento di Repubblica alla sconfitta della squadra di Gattuso contro il Verona al Bentegodi. “Ringhio non ha alcuna intenzione di alzare in anticipo bandiera bianca e di certo non lo farà, anche se sta correndo seriamente il rischio di sbatterci la testa“. Soprattutto, scrive il quotidiano, stonano le sue parole a fine gara, quando insiste sul fatto che l’obiettivo di piazzarsi tra le prime quattro in classifica non è solo il suo, ma anche della società e dei giocatori. “stona un po’ tuttavia che il tecnico calabrese ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 gennaio 2021) “C’è qualcosa di cronico negli sbalzi d’umore del Napoli, la cui frequenza sta vanificando il lavoro die tutti i suoi sforzi per restare aggrappato alle zone altissime della classifica”. E’ il commento dialla sconfitta della squadra dicontro il Verona al Bentegodi. “Ringhio non ha alcuna intenzione di alzare in anticipo bandiera bianca e di certo non lo farà,se sta correndo seriamente il rischio di sbatterci la testa“. Soprattutto, scrive il quotidiano,no le sue parole a fine gara, quando insiste sul fatto chedi piazzarsi tra le prime quattro in classifica non è solo il suo, madellae dei. “un po’ tuttavia che il tecnico calabrese ...

napolista : Repubblica: stona che #Gattuso abbia precisato che l’obiettivo Champions è anche di società e giocatori “non ha alc… - Fakepla48049905 : @iltrumpo Secondo me l’unico che stona è il presidente della repubblica, sarebbe più in linea Feltri, come voleva il cdx - vin_co_ : Concavo e convesso, Conte si porta su tutto. È come il beige. Non stona, non lo noti. Può stare al fianco di Salvin… - rutalogy : Conte si porta su tutto. È come il beige. Non stona, non lo noti. Duttile, composto, sa usare le posate e non si of… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica stona Norme anticovid, per il costituzionalista Celotto, "Borges ci avrebbe scritto un romanzo” la Repubblica La Repubblica | Coulibaly, il miracolo (calcistico) che non c’era. “Prima della Lazio un anno tra i dilettanti”

@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Non è il miracolo di un migrante che non aveva mai giocato a calcio e si scopre campione, la storia di Larsen Coulibaly: c’è ...

Pirlo ha trovato il centrocampo, Gattuso ha smarrito la difesa

Buona prova della Juventus, che contro il Bologna ha fatto la partita giusta, con un primo tempo di ottimo calcio. Arthur, Bentancur e McKennie sono in questo momento gli irrinunciabili di Pirlo: poi ...

@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Non è il miracolo di un migrante che non aveva mai giocato a calcio e si scopre campione, la storia di Larsen Coulibaly: c’è ...Buona prova della Juventus, che contro il Bologna ha fatto la partita giusta, con un primo tempo di ottimo calcio. Arthur, Bentancur e McKennie sono in questo momento gli irrinunciabili di Pirlo: poi ...