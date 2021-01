Repubblica: Il Cio ha deciso, niente bandiera italiana alle Olimpiadi (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’ufficialità dovrebbe arrivare solo mercoledì per Repubblica il Cio ha già deciso, ed è una decisione storica: L’Italia non ha avrà una bandiera alle Olimpiadi di Tokyo di luglio, gli atleti azzurri potranno gareggiare senza colore, non rappresentando il proprio Paese. La sospensione del Coni – più volte minacciata, e arrivata ormai al termine ultimo senza che il Governo ci mettesse una pezza – rischierebbe di avere pesanti ripercussioni anche sui Giochi invernali di Milano-Cortina del 2026. Secondo Repubblica il documento è già pronto, e inoltre verrebbero bloccati i finanziamenti del Cio. Una figuraccia internazionale dovuta alla violazione dell’articolo 27 della Carta Olimpica: mancato rispetto dell’autonomia dopo la riforma dello sport italiano voluta dal Governo. Il Cio – ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’ufficialità dovrebbe arrivare solo mercoledì peril Cio ha già, ed è una decisione storica: L’Italia non ha avrà unadi Tokyo di luglio, gli atleti azzurri potranno gareggiare senza colore, non rappresentando il proprio Paese. La sospensione del Coni – più volte minacciata, e arrivata ormai al termine ultimo senza che il Governo ci mettesse una pezza – rischierebbe di avere pesanti ripercussioni anche sui Giochi invernali di Milano-Cortina del 2026. Secondoil documento è già pronto, e inoltre verrebbero bloccati i finanziamenti del Cio. Una figuraccia internazionale dovuta alla violazione dell’articolo 27 della Carta Olimpica: mancato rispetto dell’autonomia dopo la riforma dello sport italiano voluta dal Governo. Il Cio – ...

