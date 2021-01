Regeni | Mattarella | “Ci aspettiamo una risposta dalle autorità egiziane Assicurare alla giustizia i responsabili”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) “Ci attendiamo piena e adeguatada parte delle, sollecitate a questo fine, senza sosta, dnostra diplomazia”. Sono rivolte in direzione Il Cairo le parole del Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del quinto anniversario della sparizione di Giulio, torturato e ucciso nei nove giorni tra il 25 gennaio e il 3 febbraio 2016 nella capitale egiziana. Dichiarazioni, quelle del Capo dello Stato, che spingono l’azione dei pm romani, che per l’omicidio del ricercatore di Fiumicello hanno chiesto il rinvio a giudizio per quattro agenti della National Security di Abdel Fattah al-Sisi, e delle istituzioni italiane che più volte hanno denunciato la mancanza di collaborazione da parte della controparte governativa e giudiziaria ...