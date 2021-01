Regeni: Fico, 'non ci fermeremo mai fino alla verità' (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Cinque anni sono trascorsi dall'ultima traccia che Giulio ha lasciato, prima di essere rapito, torturato e ucciso. Una delle ferite più dolorose che il nostro Paese abbia vissuto, e che non potrà mai essere sanata. Per Giulio chiediamo, pretendiamo, tutti verità e giustizia. È un percorso che non si arresta e che è stato continuamente alimentato con straordinaria forza umana dai suoi familiari, dal popolo che si è riunito attorno a loro, e continua grazie all'attività della magistratura italiana". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico. "Arriviamo a questo quinto anniversario dalla scomparsa del nostro ricercatore con una novità importante - fa il punto Fico - la richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Roma per quattro soggetti appartenenti agli apparati di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Cinque anni sono trascorsi dall'ultima traccia che Giulio ha lasciato, prima di essere rapito, torturato e ucciso. Una delle ferite più dolorose che il nostro Paese abbia vissuto, e che non potrà mai essere sanata. Per Giulio chiediamo, pretendiamo, tuttie giustizia. È un percorso che non si arresta e che è stato continuamente alimentato con straordinaria forza umana dai suoi familiari, dal popolo che si è riunito attorno a loro, e continua grazie all'attività della magistratura italiana". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto. "Arriviamo a questo quinto anniversario dscomparsa del nostro ricercatore con una novità importante - fa il punto- la richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Roma per quattro soggetti appartenenti agli apparati di ...

