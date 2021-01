Recovery plan trasporti: ministra De Micheli lo presenta ai sindacati (Di lunedì 25 gennaio 2021) Vogliamo dare le stesse opportunità a tutti gli italiani, superando le disuguaglianze tra nord e sud, tra aree interne e zone costiere, ha affermato la ministra Leggi su firenzepost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Vogliamo dare le stesse opportunità a tutti gli italiani, superando le disuguaglianze tra nord e sud, tra aree interne e zone costiere, ha affermato la

marattin : Uno degli equivoci più comuni sul Recovery Plan è che debba essere valutato “buono” o “cattivo” a seconda dell’effe… - DarioStefano : È arrivato il momento di ragionare, basta con i veti e gli ultimatum, si ricomponga la crisi, anche in nome del… - mitgov : Infrastrutture, l’accordo Mit-Sindacati per accelerare i cantieri si applica anche alle opere del Recovery Plan. La… - Gfbrt : RT @StartMagNews: Quattro nuove tassazioni da 22 miliardi di euro hanno l’obiettivo di incrementare dello 0,6% le entrate dirette dell’Ue p… - giberna2 : Sicche’ se non ci fosse il ragazzaccio il Codice Bonafede andrebbe in porto Come il vecchio Recovery Plan Mi raccom… -