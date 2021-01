Recovery Plan | Confederazioni imprese | “Via a riforme strutturali Disegnare nuova Italia”

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Valorizzazione delle piccole, efficienza amministrativa, confronto continuativo con le parti sociali, investimenti e”. Questi i quattro fattori sui quali deve far leva ilsecondo quanto affermato dal presidente di Confartigianato, Marco Granelli, durante il confronto con il premier Giuseppe Conte e i rappresentanti del Governo sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Il– ha detto Granelli – deve essere l’occasione per consolidare e valorizzare il sistema produttivo delle piccole, senza alcun pregiudizio sulla loro dimensione, sui fronti dell’innovazione digitale, della transizione ecologica, della promozione del valore artigiano nei prodotti e servizi made in Italy, ...