Real Madrid, Nacho è positivo al Covid-19. Era già in isolamento da martedì scorso (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nacho Fernández è risultato positivo al Covid-19. Lo ha riportato il Real Madrid in un comunicato pubblicato sui canali ufficiali. Il difensore è isolato da martedì scorso, giorno antecedente alla partita contro l’Alcoyano, perché aveva avuto un contatto diretto con un contagiato. L’ultimo test PCR a cui si è sottoposto ha confermato la sua positività. Comunicado Oficial: Nacho.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@RealMadrid) January 25, 2021 Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 25 gennaio 2021)Fernández è risultatoal-19. Lo ha riportato ilin un comunicato pubblicato sui canali ufficiali. Il difensore è isolato da, giorno antecedente alla partita contro l’Alcoyano, perché aveva avuto un contatto diretto con un contagiato. L’ultimo test PCR a cui si è sottoposto ha confermato la sua positività. Comunicado Oficial:.#C.F. (@) January 25, 2021 Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

tancredipalmeri : Il Real Madrid addirittura con un comunicato ufficiale definisce ‘rotondamente falsa’ la notizia su Hakimi - CorSport : Tensione #Inter-Real Madrid: c'è #Hakimi in ballo! ?? - DiMarzio : La posizione ufficiale del #RealMadrid in merito alla situazione #Hakimi con l’#Inter - persemprecalcio : ???? La trattativa per il rinnovo tra Sergio Ramos e il Real Madrid è in fase di stallo per una richiesta della socie… - sportface2016 : #RealMadrid, dopo #Zidane anche #NachoFernandez positivo al #Coronavirus -