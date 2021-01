Rapper 1727 wrldstar: “Ho preso il muro fratellì” arrestato per maltrattamenti e droga (Di lunedì 25 gennaio 2021) arrestato per maltrattamenti, lesioni, ricettazione di un timbro medico, droga e anabolizzanti. Il Rapper e influencer 1727 wrldstar, all’anagrafe Algero Corretini, apparso tempo fa alle cronaca per un video virale in cui sbatteva con la macchina contro un muro (“Ho preso il muro fratellì”), è stato arrestato sabato mattina dai carabinieri di Ponte Galeria. La lite con la compagna e attrice di film hard Simona Vergaro era nata la sera prima: il tentativo di fuggire di lei, di contattare la madre e le forze dell’ordine. Che, giunte sul posto hanno arrestato il 24enne di Piana del Sole. La ragazza, trasportata in ospedale per ferite e traumi a seguito delle percosse, ha riportato una ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021)per, lesioni, ricettazione di un timbro medico,e anabolizzanti. Ile influencer, all’anagrafe Algero Corretini, apparso tempo fa alle cronaca per un video virale in cui sbatteva con la macchina contro un(“Hoil”), è statosabato mattina dai carabinieri di Ponte Galeria. La lite con la compagna e attrice di film hard Simona Vergaro era nata la sera prima: il tentativo di fuggire di lei, di contattare la madre e le forze dell’ordine. Che, giunte sul posto hannoil 24enne di Piana del Sole. La ragazza, trasportata in ospedale per ferite e traumi a seguito delle percosse, ha riportato una ...

