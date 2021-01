Radio | Trio Medusa | ‘sentenza storica contro gli hater sui social’**

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) – Una querela per diffamazione che si trasforma in una sentenzaanti-. è quello che è successo pochi giorni fa al Tribunale di Pisa, dove l’imputato Alessandro Raffa, ex politico e blogger, è stato condannato per diffamazione ai danni del, Gabriele Corsi, Giorgio Maria Daviddi e Furio Corsetti. Ma non solo: la causa ha accolto una sentenza che per la prima volta nella storia giuridica ha sanzionato il concorso con ignoti, ovvero l’incitamento anche indiretto di altri utenti a manifestare dissenso, provocando nei fatti l’altrui diffamazione. Nel 2013, durante una delle puntate del programma su Radio Deejay ‘Chiamate Roma Triuno Triuno’, ilaveva ironizzato sul tema del signoraggio bancario, un argomento caldo all’epoca dei ...