"Quella vecchia...". Orrore contro Heather Parisi, una vergogna per questa foto | Guarda (Di lunedì 25 gennaio 2021) "Rimango senza parole": appare sconvolta Heather Parisi nel suo ultimo post su Instagram. Qualche giorno fa la showgirl aveva pubblicato una foto dei suoi due figli gemelli di 10 anni e qualcuno ha commentato: "Mamma nonna". La Parisi , che proprio domani compirà 61 anni, ha risposto per le rime: "Ma davvero c'è ancora chi crede che a 60 anni una donna è vecchia? In un mondo come quello attuale in cui l'aspettativa di vita si è alzata così tanto, in cui si è costretti a dedicare la gioventù a costruire una carriera prima ancora che a costruire una famiglia, in cui la donna è ancora troppo spesso discriminata nel lavoro, c'è gente che considera la donna di 60 anni al capolinea della sua partecipazione attiva nella società e nella famiglia? A tutti questi, io dico che è esattamente l'opposto". La ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) "Rimango senza parole": appare sconvoltanel suo ultimo post su Instagram. Qualche giorno fa la showgirl aveva pubblicato unadei suoi due figli gemelli di 10 anni e qualcuno ha commentato: "Mamma nonna". La, che proprio domani compirà 61 anni, ha risposto per le rime: "Ma davvero c'è ancora chi crede che a 60 anni una donna è? In un mondo come quello attuale in cui l'aspettativa di vita si è alzata così tanto, in cui si è costretti a dedicare la gioventù a costruire una carriera prima ancora che a costruire una famiglia, in cui la donna è ancora troppo spesso discriminata nel lavoro, c'è gente che considera la donna di 60 anni al capolinea della sua partecipazione attiva nella società e nella famiglia? A tutti questi, io dico che è esattamente l'opposto". La ...

AzzurraLA93 : @foxycrawley A me piace, però ogni volta che esce una stagione nuova non mi ricordo come è finita quella vecchia - itsludss : per tutte quelle che stanno avendo dubbi.. l'altro giorno vi ricordate che hanno girato in quella casa ultra vecchia?? - Vecchia_Dentro_ : @mariolavia ma non era la Lorenzin quella? - Brigant91322479 : @LegaSalvini Con cosa vi pulirete il culo allora voi leghisti? Ah no, scusa, quella era la vs vecchia veste... - attilasarti : RT @HeinrichTreviri: @mariolavia Io non l’ho mica capita ‘sta storia del reincarico a Conte. Sono rimasto a quella vecchia cosa che se uno… -

Ultime Notizie dalla rete : Quella vecchia Heather Parisi, "quella vecchia...": un orrore, la foto che scatena la vergogna LiberoQuotidiano.it Del Vecchio: "Gli interpreti sono affidabili. Dobbiamo aiutarli".

A Kabul un'auto dell'ambasciata subisce un attentato, mentre il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, è in visita in Afghanistan. Gli interpreti abbandonati: "L'Italia si ricordi di noi". L'intervis ...

Una vecchia sedia unico baluardo per fronteggiare l'allagamento di via Marco Curio Dentato: la paradossale storia che va avanti da settimane

RIETI - Una sedia e quattro sacchi di sabbia per far fronte all'allagamento di una strada ad alto scorrimento. Sono i potenti mezzi messi in campo a Rieti in questi giorni, con via Marco ...

A Kabul un'auto dell'ambasciata subisce un attentato, mentre il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, è in visita in Afghanistan. Gli interpreti abbandonati: "L'Italia si ricordi di noi". L'intervis ...RIETI - Una sedia e quattro sacchi di sabbia per far fronte all'allagamento di una strada ad alto scorrimento. Sono i potenti mezzi messi in campo a Rieti in questi giorni, con via Marco ...