Quattro panchine gialle nel parco scolastico di Fiumicello per ricordare Giulio Regeni – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 25 gennaio 2021), il colore della campagna Verità perdi Amnesty International, sono state inaugurate oggi nel” diVilla Vicentina, in provincia di Udine, paese natale del giovane ricercatore rapito e ucciso in Egitto cinque anni fa. Alla cerimonia hanno partecipato i genitori, il sindaco Laura Sgubin e una rappresentanza di alunni delle scuole. Leper, realizzate grazie alle donazioni di tantissimi cittadini, gruppi, associazioni e istituzioni, vanno intese come «un luogo della comunità nel senso più ampio del termine, per rendere lo spazio del...