Quasi 100 milioni di contagi nel mondo | 25 milioni in Usa

marattin : Quasi la metà (il doppio della media OCSE) dei dipendenti statali ha più di 55 anni. La risposta dei populisti a qu… - Corriere : Covid, nel mondo 100 milioni di casi. Stati Uniti e India i più colpiti - aranciaverde : RT @Corriere: Covid, nel mondo 100 milioni di casi. Stati Uniti e India i più colpiti - valsoutplanned : RT @annaffiatoio: hanno tirato giù il gruppo di stamattina che aveva 100 mila partecipanti e la riserva di oggi pomeriggio che ne aveva 50… - LuraghiRoberto : @OliviaNiolu @mentecritica @Schwarzenegger Dati americani (con Pfizer) parlano di una anafilassi ogni 100.000 sommi… -

Ultime Notizie dalla rete : Quasi 100

Cento milioni di contagiati nel mondo dall’inizio della pandemia. Particolarmente preoccupante la situazione in Messico, dove si registrano quasi 150mila vittime e oltre 1,7 milioni di casi accertati.(ANSA) – ROMA, 25 GEN – "Per chi suona la campana? Credo per tutto il Paese, nello specifico dello sport, per tutti coloro che hanno a cuore le sorti e la sopravvivenza stessa di una grande infrastrut ...