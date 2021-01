Putin e la piazza al muro contro muro. Il presidente russo condanna le proteste: «Illegali e pericolose». Nuova manifestazione il 31 gennaio (Di lunedì 25 gennaio 2021) «Illegali, pericolose e controproducenti». Così il presidente russo Vladimir Putin ha definito le recenti proteste di massa contro la detenzione del suo principale rivale, Alexei Navalny. «Tutti hanno il diritto di esprimere il proprio punto di vista, ma nel rispetto della legge. Ciò che oltrepassa i limiti della legge è controproducente e pericoloso e ha già portato a una scossa della società di cui tutti soffrono», ha detto Putin, alla tv Dozhd. Sabato scorso, 23 gennaio, a Mosca, migliaia di persone hanno protestato contro la detenzione di Navalny. In circa 4 mila hanno marciato urlando slogan come «Putin ladro» e «Libertà per i prigionieri politici». January ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 gennaio 2021) «producenti». Così ilVladimirha definito le recentidi massala detenzione del suo principale rivale, Alexei Navalny. «Tutti hanno il diritto di esprimere il proprio punto di vista, ma nel rispetto della legge. Ciò che oltrepassa i limiti della legge èproducente e pericoloso e ha già portato a una scossa della società di cui tutti soffrono», ha detto, alla tv Dozhd. Sabato scorso, 23, a Mosca, migliaia di persone hanno protestatola detenzione di Navalny. In circa 4 mila hanno marciato urlando slogan come «ladro» e «Libertà per i prigionieri politici». January ...

riccardomagi : #Russia migliaia i cittadini in piazza contro #Putin e in difesa di #Navalny. Durissima repressione del regime: olt… - DantiNicola : Da Mosca a Vladivostok sono tantissime le persone che si sono riversate in piazza per protestare contro l'arresto d… - fabiochiusi : Russia, migliaia di manifestanti scendono in piazza per chiedere il rilascio di Alexei Navalny nonostante la violen… - Flavr7 : @Agenzia_Ansa Ricordiamo che Navalny è un oppositore di estrema destra, xenofobo... con trascorsi per appropriazion… - giuseppelovo2 : SAPETE QUANTI SONO I RUSSI?? CIRCA 145 MILIONI E SAPETE IN PIAZZA A MOSCA QUANTI RUSSI MANIFESTAVANO?? DICIAMO 5000… -