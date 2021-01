LineDieg : RT @MediasetTgcom24: Pulizia e sanificazione, 've la diamo gratis': manifesto pubblicitario sessista nel Salento, il Comune insorge #lizza… - News24_it : RT @MediasetTgcom24: Pulizia e sanificazione, 've la diamo gratis': manifesto pubblicitario sessista nel Salento, il Comune insorge #lizza… - Specialcla : RT @MediasetTgcom24: Pulizia e sanificazione, 've la diamo gratis': manifesto pubblicitario sessista nel Salento, il Comune insorge #lizza… - MediasetTgcom24 : Pulizia e sanificazione, 've la diamo gratis': manifesto pubblicitario sessista nel Salento, il Comune insorge… - moral_cervantes : RT @muoversivenezia: ? Operazioni quotidiane di pulizia e sanificazione di mezzi e strutture: ?? Questi gli interventi a bordo dei vaporet… -

Ultime Notizie dalla rete : Pulizia sanificazione

TGCOM

Il sindaco: "Offesa alle donne e all'intera popolazione" - Il manifesto che gira in Rete, scrive la "Repubblica", dice: "Pulizia e sanificazione. Ve la diamo gratis per un mese a ogni contratto annual ...Il doppio senso non è di difficile intuizione. “Ve la diamo gratis” recita a grandi lettere lo slogan di un cartellone pubblicitario nel quale appare una donna vestita in succinti abiti da cameriera.