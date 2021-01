Puglia, situazione vaccini Bari: ospedale fiera, aggiornami (Di lunedì 25 gennaio 2021) Di Francesco Santoro : Sono in consegna in Puglia altre 27mila dosi del vaccino anti Covid messo a punto da Pfizer e BioNtech. Nel frattempo, il numero delle somministrazioni è salito a 75.213, l’80,6 per cento delle scorte a disposizione. Dati che collocano la terra degli ulivi nella ristretta cerchia delle regioni più efficienti. «Secondo il calendario –spiega all’Ansa l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco – abbiamo ricevuto le dosi previste». Presentato oggi nell’aula magna “De Benedictis” dell’Università degli studi di Bari il piano strategico aziendale relativo al periodo gennaio-giugno 2021 messo a punto dalla gestione commissariale del Policlinico della città capoluogo. Cosa prevede? La riattivazione dei posti letto in area medica attualmente non operativi sia a causa della riconversione Covid, che «a seguito della indisponibilità del ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 25 gennaio 2021) Di Francesco Santoro : Sono in consegna inaltre 27mila dosi del vaccino anti Covid messo a punto da Pfizer e BioNtech. Nel frattempo, il numero delle somministrazioni è salito a 75.213, l’80,6 per cento delle scorte a disposizione. Dati che collocano la terra degli ulivi nella ristretta cerchia delle regioni più efficienti. «Secondo il calendario –spiega all’Ansa l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco – abbiamo ricevuto le dosi previste». Presentato oggi nell’aula magna “De Benedictis” dell’Università degli studi diil piano strategico aziendale relativo al periodo gennaio-giugno 2021 messo a punto dalla gestione commissariale del Policlinico della città capoluogo. Cosa prevede? La riattivazione dei posti letto in area medica attualmente non operativi sia a causa della riconversione Covid, che «a seguito della indisponibilità del ...

