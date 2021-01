Puglia, maltempo: allerta per neve su foggiano e Murgia, codice arancione per vento dal barese al Salento Protezione civile, previsioni meteo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta, entrambi dalla prossima mezzanotte. Il primo: con validità per ventiquattro ore fa riferimento a “nevicate: al di sopra dei 300-500 m sui settori settentrionali, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 600-800 m sul resto della Puglia, con apporti al suolo deboli.” Rischio: secondo lo schema di home page, fonte Protezione civile della Puglia. Il secondo: con validità per trentasei ore fa riferimento a “venti forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca, fino a burrasca forte sulla Puglia centro-meridionale.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte Protezione civile della ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il dipartimento dellaha emesso per ladue messaggi di, entrambi dalla prossima mezzanotte. Il primo: con validità per ventiquattro ore fa riferimento a “nevicate: al di sopra dei 300-500 m sui settori settentrionali, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 600-800 m sul resto della, con apporti al suolo deboli.” Rischio: secondo lo schema di home page, fontedella. Il secondo: con validità per trentasei ore fa riferimento a “venti forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca, fino a burrasca forte sullacentro-meridionale.” Rischio: secondo lo schema in basso, fontedella ...

