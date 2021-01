Pugilato | campionati italiani assoluti Avellino | programma | date | orari e tv

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Al via ididi2020 che si terranno nella città campana dal 26 al 31 gennaio. Nel giorno delle finalissime, vale a dire domenica 31, sono inanche due match del Trofeo delle Cinture. Per quanto riguarda la diretta tv, questa non sarà disponibile, ma è prevista la diretta streaming gratuita dell’intera kermesse tricolore con al via 123 uomini e 55 donne sul canale ufficiale Youtube della Federazione Pugilistica Italiana, FPIOfficialChannel. IL26 gennaio: Ottavi – Maschile RING A 26 gennaio: Ottavi – Maschile RING B 27 gennaio: Quarti – Maschile RING A 27 gennaio: Quarti – Maschile RING B 28 Gennaio Quarti – Femminile RING A 28 Gennaio Quarti – Femminile RING B 29 gennaio: Semifinali – Maschile 30 ...