Psg, pronta offerta monstre per Mbappé: 36 milioni all'anno per convincerlo a restare (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nelle ultime settimane sono emerse diverse indiscrezioni che vorrebbero Kylian Mbappé prossimo al lasciare il Paris Saint-Germain, ma il club francese sembra essere pronto a tutto pur di trattenere il proprio gioiellino. Stando a quanto riportato da AS i parigini starebbero pensando di offrire un ingaggio stellare al giovane fenomeno transalpino, pari a 36 milioni di euro netti all'anno, gli stessi attualmente percepiti da Neymar. Su Mbappé c'è il forte interesse del Real Madrid, che però difficilmente sarebbe disposto ad arrivare ad un ingaggio così alto. SportFace.

