Psg | offerta shock per Sergio Ramos | 15 milioni a stagione fino al 2024

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Paris Saint-Germain lavora su più fronti. Non solo il rinnovo di Mbappé, ma anche i prossimi acquisti. Non certo banali. Il presidente Al-Khelaifi ha sempre in testa il difensore del Real Madrid. Il centrale e il club blancos non sono riusciti ancora a trovare l’accordo per il rinnovo del contratto e il giocatore potrebbe svincolarsi a costo zero la prossima estate.Ecco perché El Gran Capitan è già libero di accordarsi con altri club. In tal senso, come riporta Onda Cero, il Psg avrebbe fortmulato una proposta davvero monstre. Si parla di ben quindicinetti aal. Quasi il doppio dei soldi messi sul tavolo dal Real Madrid. Lo sceicco del Qatar aspetta una risposta da, poi proverà a chiudere gli ...