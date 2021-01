Psg | missione rinnovo Mbappé | pronto maxi ingaggio come Neymar

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Tutto pur di trattenere Kylian. Il piano del Paris Saint-Germain sembra essere chiaro: l'attaccante classe 1998 deve essere il presente ma anche il futuro del club.Sono tanti i rumors di mercato che circolano attorno al fuoriclasse parigino che starebbe pensando bene se mettere nero su bianco la firma per ildi contratto con l'attuale società. Spettatore molto interessato il Real Madrid che, senza troppi segreti, da tempo ha messo il giocatore nel mirino. Secondo quanto riporta AS, proprio per respingere il potenziale assalto dei blancos, il Psg starebbe pensando ad uncon undavvero monstre. 36 milioni di euro netti all'anno, la stessa cifra che prende.La speranza è di convincerea rimanere a lungo dato che l'offerta ...