PS5 | il merchandise ufficiale di Sony offre uno sfizioso bundle

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 25 gennaio 2021) PS5 è disponibile da poco più di un mese, ma sappiamo tutti come sia diventato difficile per i giocatori ottenere una console tra unità in magazzino risicate e bagarini che acquistano ingenti quantità per poi rivenderle a prezzi esageratamente gonfiati. Se anche voi state cercando di acquistare una PS5, nell'attesa potete deliziarvi con ildi. Chiamato "PlayStation 5 Launch Collection" questo pacchettopraticamente lo starter pack del perfetto fan di. Può essere acquistato su Amazon ad un prezzo di circa 50 dollari e contiene quanto segue: Che cosa ne pensate di questo? Fatecelo sapere nei commenti. Leggi altro...