Proroga allerta meteo per vento forte e mare agitato su tutto il territorio campano. Dalle 16 “gialla” in Cilento

(Di lunedì 25 gennaio 2021) La Protezione civile della Regione Campania hato e ampliato l’in atto sull’interopercon possibiliggiate, integrandola,16, con il rischio idrogeologico e idraulico di livello Giallo per le zone 6, 7, 8 (zona 6: Piana Sele e Alto; zona 7: Tanagro; zona 8: Basso). Lo rende noto un comunicato stampa della stessa Protezione civile. “E’ previsto un peggioramento – si legge nella nota – che, sopratsui settori meridionali della regione, porterà nuove precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale che, in considerazione dell’innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi ...

ildenaro_it : Lo rende noto un #comunicato #stampa della #Protezione #civile della @Reg_Campania - irpiniatimes1 : Protezione Civile Campania: proroga allerta meteo per vento forte e mare agitato su tutto il territorio - InfoCilentoWeb : Protezione Civile Campania proroga allerta meteo - infoitinterno : Maltempo in Campania: la Protezione Civile proroga ancora l'allerta - controradio : Mareggiata Livorno: danni a Terrazza Mascagni, proroga allerta arancione - -

Ultime Notizie dalla rete : Proroga allerta

La Protezione Civile Regione Campania ha prorogato e ampliato l'allerta meteo in atto sull'intero territorio per vento forte e mare agitato con possibili mareggiate, integrandola, dalle 16, con il ...La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato e ampliato l’allerta meteo in atto sull’intero territorio per vento forte e mare agitato con possibili mareggiate, integrandola, dalle 16, con ...