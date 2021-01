“Pronto a riconquistarla”. Giulia Salemi, spunta l’ex fidanzato (bellissimo) Abraham. Chi è e cosa fa (Di lunedì 25 gennaio 2021) Giulia Salemi continua a essere una delle protagoniste del Grande Fratello Vip. La sua storia con Pierpaolo Pretelli sta conquistando il pubblico e tiene incollati allo schermo tantissimi telespettatori. Nelle ultime ore i due hanno a lungo chiacchierato nel giardino della casa di Cinecittà. Mentre parlavano Pierpaolo ha ironizzato: “Forse non sono abbastanza dannato per te”. La gieffina lo ha rassicurato: “Non ti preoccupare, sei dannato a tuo modo, vai tranquillo”. Pierpaolo ha ammesso di avere un carattere complicato, ma ha aggiunto che non le mancherà mai di rispetto: “Sono una persona che rispetta tanto. Nel momento in cui qualcosa non andrà, te ne renderai conto subito. Sia io che te, siamo molto trasparenti”. A questo punto, Giulia ha ribadito la stima che nutre nei suoi confronti: “Io credo molto nella tua ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021)continua a essere una delle protagoniste del Grande Fratello Vip. La sua storia con Pierpaolo Pretelli sta conquistando il pubblico e tiene incollati allo schermo tantissimi telespettatori. Nelle ultime ore i due hanno a lungo chiacchierato nel giardino della casa di Cinecittà. Mentre parlavano Pierpaolo ha ironizzato: “Forse non sono abbastanza dannato per te”. La gieffina lo ha rassicurato: “Non ti preoccupare, sei dannato a tuo modo, vai tranquillo”. Pierpaolo ha ammesso di avere un carattere complicato, ma ha aggiunto che non le mancherà mai di rispetto: “Sono una persona che rispetta tanto. Nel momento in cui qualnon andrà, te ne renderai conto subito. Sia io che te, siamo molto trasparenti”. A questo punto,ha ribadito la stima che nutre nei suoi confronti: “Io credo molto nella tua ...

Ancheno15 : Questo aspetta che Giulia entri al GF per riconquistarla ????? PORACCITUDINE HAS NO LIMITS - Luca23081990 : #prelemi - marina_estati : #GFVIP ECCO Giulia! Sul RAPPORTO con Abraham al MTV Super Shore ci pensa mamma Fariba a minimizzare tutto parlando… - Novella_2000 : Abraham di MTV Super Shore torna a parlare di Giulia Salemi (e racconta una cosa che non farà piacere a Pierpaolo)… - blogtivvu : Ex fidanzato di Giulia Salemi “pronto a riconquistarla”: spunta l’intervista inedita di Abraham #GFVip -

Ultime Notizie dalla rete : Pronto riconquistarla Uomini e donne, Matteo Ranieri vuole riconquistare Sophie Codegoni: per lei pronto un mazzo di fiori rossi | Foto Corriere dell'Umbria E’ il giorno di Kokorin: la grande sfida del talento russo e della Fiorentina

La punta Kokorin vuole mettersi alle spalle il passato e l'etichetta di 'bad boy', i viola ci puntano per dare una sterzata all'attacco ...

GF Vip: un ex di Giulia Salemi entrerà nella Casa?

Un suo ex, infatti, è pronto per entrare nella Casa e cercare di riconquistarla! La storia d’amore tra Giulia e Pierpaolo procede a gonfie vele. I due, nonostante le critiche, sono sempre più intimi e ...

La punta Kokorin vuole mettersi alle spalle il passato e l'etichetta di 'bad boy', i viola ci puntano per dare una sterzata all'attacco ...Un suo ex, infatti, è pronto per entrare nella Casa e cercare di riconquistarla! La storia d’amore tra Giulia e Pierpaolo procede a gonfie vele. I due, nonostante le critiche, sono sempre più intimi e ...