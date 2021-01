Primi ciak a Napoli per Vincenzo Salemme: il film atteso per l’autunno (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Vincenzo Salemme ha scelto Napoli come palcoscenico del suo prossimo film. Le riprese sono iniziate oggi e andranno avanti per le prossime sei settimane. L’attore originario di Bacoli ha deciso di portare sul grande schermo “Con tutto il cuore“, tratto da un’opera teatrale dello stesso Salemme. Si tratta della storia di Ottavio Camaldoli, un tranquillo professore di latino e greco. Una persona onesta e della quale tutti se ne approfittano, almeno fino a quando non gli viene trapiantato il cuore del delinquente Antonio Carrannte detto “O’ Barbiere“. Quali ripercussioni avrebbe su Ottavio il fatto di sentir battere dentro al petto il cuore di un malfattore? Questa cosa lo cambierà? Ad esserne convinta è la mamma di Antonio, certa che il figlio sia ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoha sceltocome palcoscenico del suo prossimo. Le riprese sono iniziate oggi e andranno avanti per le prossime sei settimane. L’attore originario di Bacoli ha deciso di portare sul grande schermo “Con tutto il cuore“, tratto da un’opera teatrale dello stesso. Si tratta della storia di Ottavio Camaldoli, un tranquillo professore di latino e greco. Una persona onesta e della quale tutti se ne approfittano, almeno fino a quando non gli viene trapiantato il cuore del delinquente Antonio Carrannte detto “O’ Barbiere“. Quali ripercussioni avrebbe su Ottavio il fatto di sentir battere dentro al petto il cuore di un malfattore? Questa cosa lo cambierà? Ad esserne convinta è la mamma di Antonio, certa che il figlio sia ...

Ciak si progetta, il Museo Internazionale Federico Fellini

Le celebrazioni del Centenario della nascita di Federico Fellini continuano nel 2021 con l’inaugurazione nella primavera del Museo Internazionale a lui dedicato nella città che gli ha dato i natali.

