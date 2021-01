Prima vittoria del Napoli in serie A alla dodicesima giornata (Di lunedì 25 gennaio 2021) E’ la sorpresa della settimana la Prima vittoria del Napoli in questo campionato. Decisivo il gol di Popadinova al 51? per avere ragione del Pink Bari attualmente in caduta libera, fermo a 3 punti. Proprio nella Prima giornata del girone d’andata il Pink Bari aveva raccolto i suoi unici 3 punti ai danni del Napoli, che sabato ha pareggiato i conti. Poi sono seguite solo sconfitte e, ad oggi, non sembrano esserci le condizioni per poter risollevare la situazione. Tanto più che alla prossima giornata a Bari arriverà la Roma. Come sarà Fiorentina – Napoli? Per il Napoli, la conferma di quanto già espresso contro la Roma, da replicare domenica prossima a Firenze. Compito non semplice contro una Fiorentina a traino ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 25 gennaio 2021) E’ la sorpresa della settimana ladelin questo campionato. Decisivo il gol di Popadinova al 51? per avere ragione del Pink Bari attualmente in caduta libera, fermo a 3 punti. Proprio nelladel girone d’andata il Pink Bari aveva raccolto i suoi unici 3 punti ai danni del, che sabato ha pareggiato i conti. Poi sono seguite solo sconfitte e, ad oggi, non sembrano esserci le condizioni per poter risollevare la situazione. Tanto più cheprossimaa Bari arriverà la Roma. Come sarà Fiorentina –? Per il, la conferma di quanto già espresso contro la Roma, da replicare domenica prossima a Firenze. Compito non semplice contro una Fiorentina a traino ...

forumJuventus : Pirlo post #JuveBologna: 'Buona vittoria, dovevamo essere più cattivi e chiuderla prima' ??? - Coninews : CHE PARTENZA! ?? A Chiesa in Valmalenco, nella prima prova stagionale della Coppa del Mondo di snowboardcross, vitt… - AliaGuagni : Prima vittoria della stagione davanti al nostro pubblico! #AupaAtleti #equipazo - MoliPietro : Prima vittoria del Napoli in serie A alla dodicesima giornata - madd_maddalena : RT @detailscarson: ma quanto sarebbe bello vedere giulia come prima finalista domani? sarebbe una grande vittoria per lei perché viene sott… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima vittoria Finalmente Brooklyn: com’è arrivata la prima vittoria della nuova era La Gazzetta dello Sport Portogallo: Rebelo de Sousa dopo vittoria presidenziali, onorato e grato per fiducia cittadini

Sono onorato e grato per per la fiducia dei portoghesi in condizioni molto più difficili di quelle del 2016. Sono le prime ...

Zironelli: "Bella vittoria Siamo stati intelligenti"

Il tecnico si gode la goleada: "D’Ambrosio? Le critiche gli scivolano addosso. Mawuli ha fatto un brutto movimento, speriamo non sia quello che penso" ...

Sono onorato e grato per per la fiducia dei portoghesi in condizioni molto più difficili di quelle del 2016. Sono le prime ...Il tecnico si gode la goleada: "D’Ambrosio? Le critiche gli scivolano addosso. Mawuli ha fatto un brutto movimento, speriamo non sia quello che penso" ...