Pre Inter-Milan Coppa Italia | le dichiarazioni degli allenatori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 26 gennaio 2021) Domani 26 Gennaio 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 20:45 si disputerà la partita -relativa ai quarti di finale di. Nel Preglihanno rilasciato le loro considerazioni. Le due squadreesi vengono da due passi falsi fatti ieri in campionato. L’ha pareggiato con l’Udinese, mentre ilè stato sballottato dalla corazzata Atalantina. Tutte e due punteranno alla vittoria, per questo il risultato non è facile da pronosticare.: formazioni e dove vederla Pre: le parole di Antonio Conte? L’allenatore ...