Prada Cup, Francesco Bruni: “Se regatiamo puliti, vinciamo. Molto competitivi contro American Magic” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono giorni di grande attesa per Luna Rossa, che sta facendo il conto alla rovescia verso la semifinale di Prada Cup: si incomincerà venerdì 29 gennaio, la battaglia contro American Magic sarà particolarmente intensa e carica di tensione. La barca italiana è reduce dalle tre sconfitte nel round robin contro Ineos Uk, ma sono state tutte di misura e l’ultima sta ancora facendo discutere per il pericoloso incrocio nel finale dove i britannici non sono stati penalizzati. Gli statunitensi sono invece alle prese con la riparazione di Patriot, pesantemente danneggiata dopo la scuffia della scorsa settimana (dovrebbero riuscire a metterla in acqua mercoledì). Fervono i preparativi nella baia di Auckland, nel frattempo James Spithill e compagni sono riusciti ad allenarsi nel campo di regata C. ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono giorni di grande attesa per Luna Rossa, che sta facendo il conto alla rovescia verso la semifinale diCup: si incomincerà venerdì 29 gennaio, la battagliasarà particolarmente intensa e carica di tensione. La barca italiana è reduce dalle tre sconfitte nel round robinIneos Uk, ma sono state tutte di misura e l’ultima sta ancora facendo discutere per il pericoloso incrocio nel finale dove i britannici non sono stati penalizzati. Gli statunitensi sono invece alle prese con la riparazione di Patriot, pesantemente danneggiata dopo la scuffia della scorsa settimana (dovrebbero riuscire a metterla in acqua mercoledì). Fervono i preparativi nella baia di Auckland, nel frattempo James Spithill e compagni sono riusciti ad allenarsi nel campo di regata C. ...

infoitsport : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa derubata, ma Ben Ainslie reagisce. Programma semifinali - Veladuepuntozer : Semifinale Prada Cup, ecco il calendario dettagliato - ahabello : #Gnafa' Coppa America, come può cambiare marcia Luna Rossa per vincere la Prada Cup - capricorne_o : come può cambiare marcia Luna Rossa per vincere la Prada Cup @corriere La strada di Luna Rossa verso la 36esima Co… - capricorne_o : Coppa America, come può cambiare marcia Luna Rossa per vincere la Prada Cup @corriere È rimasto solo @guidomeda a… -