Prada Cup, a che velocità va Luna Rossa? Il picco toccato dagli italiani: nodi e km/h, missile sull’acqua – VIDEO (Di lunedì 25 gennaio 2021) Luna Rossa si sta avvicinando a grandi passi alla semifinale della Prada Cup, da venerdì 29 gennaio l’imbarcazione italiana sfiderà American Magic in una contesa al cardiopalma. Chi vincerà quattro regate staccherà il biglietto per l’atto conclusivo contro Ineos Uk, la corsa per guadagnarsi la possibilità di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup è appena incominciata. Nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) abbiamo già visto molto durante il round robin negli ultimi due weekend, Luna Rossa ha perso le tre prove disputate contro i britannici ma ha dimostrato di essere comunque performante e in grado di dire la sua. Gara-1 è stata persa per una brutta partenza, gara-3 è stata caratterizzata da ben nove cambi al vertice e dal tanto discusso incrocio finale. James Spithill e compagni ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 gennaio 2021)si sta avvicinando a grandi passi alla semifinale dellaCup, da venerdì 29 gennaio l’imbarcazione italiana sfiderà American Magic in una contesa al cardiopalma. Chi vincerà quattro regate staccherà il biglietto per l’atto conclusivo contro Ineos Uk, la corsa per guadagnarsi la possibilità di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup è appena incominciata. Nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) abbiamo già visto molto durante il round robin negli ultimi due weekend,ha perso le tre prove disputate contro i britannici ma ha dimostrato di essere comunque performante e in grado di dire la sua. Gara-1 è stata persa per una brutta partenza, gara-3 è stata caratterizzata da ben nove cambi al vertice e dal tanto discusso incrocio finale. James Spithill e compagni ...

