Portogallo: Marcelo de Sousa rieletto presidente (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, vince le elezioni con il 61,5% dei consensi e come era ampiamente previsto si conferma per un secondo mandato. Più sorprendente il dato dell’astensione, con il 60% degli aventi diritto che ha disertato le consultazioni che si tengono in piena pandemia. I leader politici hanno affermato che quando la pandemia ha cominciato a peggiorare non c’era più tempo sufficiente per cambiare la Costituzione portoghese per consentire il rinvio delle elezioni. Secondo un conteggio della Johns Hopkins University, il Portogallo ha i tassi più alti al mondo di nuove infezioni e morti giornaliere per 100.000 abitanti, e il suo sistema sanitario pubblico è sotto enorme pressione. Dietro il leader del partito socialdemocratico, 72 anni, si è piazzata la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) IldelRebelo de, vince le elezioni con il 61,5% dei consensi e come era ampiamente previsto si conferma per un secondo mandato. Più sorprendente il dato dell’astensione, con il 60% degli aventi diritto che ha disertato le consultazioni che si tengono in piena pandemia. I leader politici hanno affermato che quando la pandemia ha cominciato a peggiorare non c’era più tempo sufficiente per cambiare la Costituzione portoghese per consentire il rinvio delle elezioni. Secondo un conteggio della Johns Hopkins University, ilha i tassi più alti al mondo di nuove infezioni e morti giornaliere per 100.000 abitanti, e il suo sistema sanitario pubblico è sotto enorme pressione. Dietro il leader del partito socialdemocratico, 72 anni, si è piazzata la ...

