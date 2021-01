Porro: il film della crisi è come un porno soft. E alla Meloni dico di guardare al Campidoglio (Di lunedì 25 gennaio 2021) Altro che suk, altro che mercato delle vacche: per Nicola Porro, intervistato da La Verità, la caccia ai costruttori per sorreggere il governo Conte sembra “un film di Renzo Montagnani, uno di quei soft porno anni Settanta”. Porro ironizza sulla crisi di governo «Da una parte – dice Porro – trovi uno come il senatore Ciampolillo, su cui si regge questo governo, che si candida a fare il ministro dell’Agricoltura. Lui che, di fatto, ha contribuito alla distruzione dell’intero mercato olivicolo pugliese, inventandosi la “saponetta per la Xylella”. Dall’altro lato, hai Riccardo Nencini: l’uomo grazie al quale Matteo Renzi ha un gruppo autonomo al Senato, che vota a favore di Conte nel momento in cui il suo gruppo, quello dei renziani, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Altro che suk, altro che mercato delle vacche: per Nicola, intervistato da La Verità, la caccia ai costruttori per sorreggere il governo Conte sembra “undi Renzo Montagnani, uno di queianni Settanta”.ironizza sulladi governo «Da una parte – dice– trovi unoil senatore Ciampolillo, su cui si regge questo governo, che si candida a fare il ministro dell’Agricoltura. Lui che, di fatto, ha contribuitodistruzione dell’intero mercato olivicolo pugliese, inventandosi la “saponetta per la Xylella”. Dall’altro lato, hai Riccardo Nencini: l’uomo grazie al quale Matteo Renzi ha un gruppo autonomo al Senato, che vota a favore di Conte nel momento in cui il suo gruppo, quello dei renziani, ...

SecolodItalia1 : Porro: il film della crisi è come un porno soft. E alla Meloni dico di guardare al Campidoglio… - Desmamau : @NicolaPorro Nasone porro si qualifica come addetto sala multiplex di Perugia Forse si ricordava di film con nasone… - insistente_ : Porro. Un film già visto quello di Conte che cambia maggioranza. #QuartaRepubblica - 05Deanny : @LegaSalvini Selfini e Porro ?????? non fanno più i film comici di una volta ??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Porro film 4 gennaio GFVIP batte il film di Rai1, Ranucci stronca Porro e Renzi Primaonline Porro: il film della crisi è come un porno soft. E alla Meloni dico di guardare al Campidoglio

Porro su La Verità paragona la crisi di gvoerno a un porno soft degli anni Settanta e dice: "La Meloni vera leader, può prendersi Roma" ...

Rocco è (ancora) re del porno Vince a quasi 57 anni due Oscar come miglior attore

L’attore, regista e produttore italiano di film per adulti, Rocco Siffredi, ha vinto sabato a Las Vegas due ulteriori Avn Awards: le prestigiose statuette, equivalenti dell’Oscar, che vengono conferit ...

Porro su La Verità paragona la crisi di gvoerno a un porno soft degli anni Settanta e dice: "La Meloni vera leader, può prendersi Roma" ...L’attore, regista e produttore italiano di film per adulti, Rocco Siffredi, ha vinto sabato a Las Vegas due ulteriori Avn Awards: le prestigiose statuette, equivalenti dell’Oscar, che vengono conferit ...