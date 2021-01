Pomezia, il Comune spende 74mila euro per murales e decorazioni in città e scoppia la polemica (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Comune di Pomezia ha impegnato una spesa pari a circa 74mila euro per realizzare interventi di “street art” in alcuni luoghi chiave individuati in città. Si tratta, nello specifico, della scuola secondaria di primo grado Orazio di Via Fratelli Bandiera, della scuola secondaria di primo grado Marone di Via della Tecnica e della Biblioteca comunale Ugo Tognazzi di Largo Catone. Per questo, ad inizio anno, è stato dato mandato alla Fondazione Pastificio Cerere, a fronte di € 24.400,00 (oneri fiscali inclusi), di gestire la direzione artistica e il coordinamento del progetto; a sua volta la Fondazione ha individuato due artisti che si occuperanno materialmente delle opere: si tratta di Agostino Iacurci, con la residenza in Germania, che realizzerà un dipinto murale esterno presso la Biblioteca Comunale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ildiha impegnato una spesa pari a circaper realizzare interventi di “street art” in alcuni luoghi chiave individuati in. Si tratta, nello specifico, della scuola secondaria di primo grado Orazio di Via Fratelli Bandiera, della scuola secondaria di primo grado Marone di Via della Tecnica e della Biblioteca comunale Ugo Tognazzi di Largo Catone. Per questo, ad inizio anno, è stato dato mandato alla Fondazione Pastificio Cerere, a fronte di € 24.400,00 (oneri fiscali inclusi), di gestire la direzione artistica e il coordinamento del progetto; a sua volta la Fondazione ha individuato due artisti che si occuperanno materialmente delle opere: si tratta di Agostino Iacurci, con la residenza in Germania, che realizzerà un dipinto murale esterno presso la Biblioteca Comunale ...

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia Comune Pomezia sommersa dalle richieste di condono edilizio. Il sindaco risponde Il Caffè.tv Pomezia sommersa dalle richieste di condono edilizio. Il sindaco risponde

Sul Comune di Pomezia pesa una quantità enorme di istanze di condono edilizio ferme da decenni. Faldoni su faldoni di pratiche che aspettano di essere lavorate e tanti, tanti soldi che il Comune potre ...

