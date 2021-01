Pioli pronto al derby di Coppa Italia “Campionato storia a parte” (Di lunedì 25 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “E' una competizione a parte, alla quale teniamo, anche più semplice da affrontare mentalmente perchè è una partita unica. Il Campionato sarà un'altra storia, il prossimo derby sarà fra un mese e di mezzo ci saranno altre partite importanti”. Stefano Pioli ‘confinà il derby di domani alla Coppa Italia e non vede possibili ripercussioni sulla lotta scudetto che vede al momento le due milanesi ai primi due posti della classifica. “Faremo di tutto per arrivare fino in fondo – prosegue il tecnico rossonero a Milan Tv – Alla fine tutte le grandi del Campionato arrivano a giocarsi quarti e semifinali, non siamo stati fortunati nel sorteggio ma se vuoi vincere la Coppa Italia devi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “E' una competizione a, alla quale teniamo, anche più semplice da affrontare mentalmente perchè è una partita unica. Ilsarà un'altra, il prossimosarà fra un mese e di mezzo ci saranno altre partite importanti”. Stefano‘confinà ildi domani allae non vede possibili ripercussioni sulla lotta scudetto che vede al momento le due milanesi ai primi due posti della classifica. “Faremo di tutto per arrivare fino in fondo – prosegue il tecnico rossonero a Milan Tv – Alla fine tutte le grandi delarrivano a giocarsi quarti e semifinali, non siamo stati fortunati nel sorteggio ma se vuoi vincere ladevi ...

