Pioli pronto al derby di Coppa Italia 'Campionato storia a parte' (Di lunedì 25 gennaio 2021) MILANO - "E' una competizione a parte, alla quale teniamo, anche più semplice da affrontare mentalmente perchè è una partita unica. Il Campionato sarà un'altra storia, il prossimo derby sarà fra un ... Leggi su gazzettadiparma (Di lunedì 25 gennaio 2021) MILANO - "E' una competizione a, alla quale teniamo, anche più semplice da affrontare mentalmente perchè è una partita unica. Ilsarà un'altra, il prossimosarà fra un ...

frankietheone1 : RT @repubblica: Milan, Pioli pronto al derby con l'Inter: 'Teniamo alla Coppa Italia, avere pressioni è un privilegio'. Mandzukic in dubbio… - MaraFernsu : RT @repubblica: Milan, Pioli pronto al derby con l'Inter: 'Teniamo alla Coppa Italia, avere pressioni è un privilegio'. Mandzukic in dubbio… - repubblica : Milan, Pioli pronto al derby con l'Inter: 'Teniamo alla Coppa Italia, avere pressioni è un privilegio'. Mandzukic i… - infoitsport : Pioli: 'Calhanoglu non è pronto, Tomori è intelligente ma serve tempo' - IlModeratoreWeb : Pioli pronto al derby di Coppa Italia “Campionato storia a parte” - -