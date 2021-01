Pioli presenta il derby di Coppa Italia | “Milan | rialzati”

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Spuntano nuovi infortunati in casaper ildicon l’Inter,non cerca alibi: “Dobbiamo rialzarci subito dopo l’Atalanta, ma il match non influirà sul campionato”–Inter, la partita giusta al momento giusto: si tratta dima perè l’occasione adatta di rialzarsi dopo il pesante ko interno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #CoppaItalia | #Pioli presenta #InterMilan: 'Avere delle pressioni è un privilegio, significa essere arrivati ad un… - fantapazzcom : Pioli in conferenza stampa presenta il derby di coppa Italia - fantapazzcom : Pioli in conferenza stampa presenta la sfida all'Atalanta - cmdotcom : #Milan , #Meite si presenta: 'Mi ispiro a Yaya Tourè. La chiamata di #Maldini , #Kessie e #Pioli : vi dico tutto'… - sportli26181512 : Milan, Meite si presenta: 'Mi ispiro a Yaya Tourè. La chiamata di Maldini, Kessie e Pioli: vi dico tutto': Un nuovo… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli presenta

Stefano Pioli presenta il derby con l'Inter: in palio le semifinali di Coppa Italia. "E' una competizione a cui teniamo, ma poi in campionato sarà un'altra storia - ha detto il tecnico rossonero - arr ..."La Coppa Italia è una competizione alla quale teniamo, una partita unica e vogliamo arrivare fino in fondo. In campionato sarà un'altra storia, una gara ...