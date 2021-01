Pioli: «Il Milan tiene alla Coppa Italia. Mandzukic? Ha avuto problemi» (Di lunedì 25 gennaio 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato alla vigilia del match di Coppa Italia contro l’Inter: le sue dichiarazioni al canale ufficiale rossonero Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato alla vigilia del match di Coppa Italia contro l’Inter. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Milan NEWS 24 Coppa Italia – «È una competizione a parte, semplice da affrontare mentalmente perché è una partita unica, che sia di 90? o 120?. È una competizione a cui teniamo, poi il prossimo derby in campionato sarà un’altra storia. Questo è un quarto di finale che cerchiamo di affrontare nel miglior modo possibile. Chiaro che ci sono di fronte degli avversari forti e ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Stefano, allenatore del, ha parlatovigilia del match dicontro l’Inter: le sue dichiarazioni al canale ufficiale rossonero Stefano, allenatore del, ha parlatovigilia del match dicontro l’Inter. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24– «È una competizione a parte, semplice da affrontare mentalmente perché è una partita unica, che sia di 90? o 120?. È una competizione a cui teniamo, poi il prossimo derby in campionato sarà un’altra storia. Questo è un quarto di finale che cerchiamo di affrontare nel miglior modo possibile. Chiaro che ci sono di fronte degli avversari forti e ...

