Pietro Brocca, il giovane fantino morto a 22 anni durante una gara (Di lunedì 25 gennaio 2021) Stava partecipando ad una corsa con il suo cavallo quando è accaduto il peggio. Il fantino Pietro Brocca è morto in seguito a gravi ferite. Nel corso di domenica 24 gennaio 2021 è morto il fantino Pietro Brocca. Giovanissimo – aveva solamente 22 anni – Pietro era rimasto coinvolto in uno sfortunato incidente mentre stava L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

