Pick-up finisce nel canale. Incolumi i passeggeri

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Nel tardo pomeriggio di ieri un-up, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Portogruaro, si è inabissato in un ramo del fiume Reghena: i due occupanti sono riusciti ad usciredal mezzo e a chiedere aiuto ai soccorsi. Solo nella mattinata odierna, quando le condizioni meteo e la disponibilità dei mezzi lo permetteva, la seconda partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone, affiancata dalla squadra fluviale, si sono portate lungo il fiume Reghena, non lontano dall’uscita autostradale dell’A28 di Sesto al Reghena, in località Mure, per effettuare il recupero del-up. Data la difficoltà di avvicinamento è stato richiesto l’intervento del nucleo GOS dei Vigili del Fuoco di Udine che ha messo a disposizione uno escavatore cingolato per effettuare il recupero del mezzo. Calati nel fiume col gommone ...