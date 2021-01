Picchia la compagna, arrestato il rapper 1727 wrldstar. Federica Angeli lo incontrò per parlare delle periferie (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen – arrestato il rapper 1727 wrldstar: fu interpellato da Federica Angeli circa il disagio dei quartieri romani. Al secolo Algero Corretini celebre per il video “ho preso il muro fratellì”, secondo le indagini portate avanti dai carabinieri di Ponte Galeria, e certificate dal pubblico ministero Stefano Pizza, avrebbe Picchiato violentemente la sua compagna e convivente. 1727 wrldstar arrestato per violenza sulla donna Secondo gli inquirenti il rapper 1727 wrldstar ora arrestato e che fu interpellato da Federica Angeli sul suo quartiere, avrebbe aggredito la sua donna con una mazza di ferro. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen –il: fu interpellato dacirca il disagio dei quartieri romani. Al secolo Algero Corretini celebre per il video “ho preso il muro fratellì”, secondo le indagini portate avanti dai carabinieri di Ponte Galeria, e certificate dal pubblico ministero Stefano Pizza, avrebbeto violentemente la suae convivente.per violenza sulla donna Secondo gli inquirenti ilorae che fu interpellato dasul suo quartiere, avrebbe aggredito la sua donna con una mazza di ferro. ...

TrioMarina : @Adnkronos picchia compagna con bastone di ferro e per di piu sceglie un tatuatore che non sa nemmeno scrivere ... povera italia - FulvioImpiumi : RT @Adnkronos: Arrestato 1727, rapper picchia compagna con bastone di ferro - LaStampa : Arrestato Algero Corretini, il rapper 1727wrldstar picchia la compagna con un bastone di ferro - jorgeRey_Rey : RT @messveneto: Arrestato Algero Corretini, il rapper 1727wrldstar picchia la compagna con un bastone di ferro: La ragazza portata in osped… - Adnkronos : Arrestato 1727, rapper picchia compagna con bastone di ferro -

Ultime Notizie dalla rete : Picchia compagna Arrestato Algero Corretini, 1727wrldstar picchia la compagna e la ferisce gravemente RomaToday Picchia la fidanzata con una spranga di ferro: arrestato il rapper romano 1727Wrldstar

L'uomo è accusato di maltrattamenti contro la fidanzata, ricettazione di un timbro medico, uso di anabolizzanti e di stupefacenti ...

Lei non cucina e lui la picchia a sangue

FIRENZE: La donna è stata presa pugni dal compagno fino a procurarle un trauma cranico poi è riuscita a fuggire ma l'uomo l'ha inseguita fino in strada ...

L'uomo è accusato di maltrattamenti contro la fidanzata, ricettazione di un timbro medico, uso di anabolizzanti e di stupefacenti ...FIRENZE: La donna è stata presa pugni dal compagno fino a procurarle un trauma cranico poi è riuscita a fuggire ma l'uomo l'ha inseguita fino in strada ...