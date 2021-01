«Peter Pan», «Dumbo» e «Gli Aristogatti»: la Disney censura le sue pietre miliari (Di lunedì 25 gennaio 2021) La prima ad essere epurata è stata una coppia di gatti. La Disney, nel 2019 alle prese con il live-action di Lilli e il Vagabondo, ha deciso allora di cancellare dalla storia e dal film i malefici siamesi. «Discriminazione razziale nei confronti degli asiatici», ha spiegato il colosso, che mesi più tardi ha sentito l’urgenza di sanare altri (e presunti) errori del passato. Leggi su vanityfair (Di lunedì 25 gennaio 2021) La prima ad essere epurata è stata una coppia di gatti. La Disney, nel 2019 alle prese con il live-action di Lilli e il Vagabondo, ha deciso allora di cancellare dalla storia e dal film i malefici siamesi. «Discriminazione razziale nei confronti degli asiatici», ha spiegato il colosso, che mesi più tardi ha sentito l’urgenza di sanare altri (e presunti) errori del passato.

