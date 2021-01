“Perché Sanremo si e noi no?”: ecco il reportage ” SOS Sold out?” (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Perché il Festival di Sanremo si e noi no?”. Se lo chiedono tanti lavoratori del mondo dello spettacolo che a distanza di mesi dalla chiusura di cinema, teatri e sale da concerto, dicono la loro sul DCPM del 24 ottobre 2020 del Governo Conte, in un reportage dal titolo “S.O.S Sold out?” realizzato per le testate online Gaiaitaliapuntocom Notizie e Gufetto Mag dai giovani registi, il romano Andrea Natale e il foggiano Giuseppe Sciarra. Il reportage è visibile sulla piattaforma Think Shorts al link: https://thinkshorts.com/16149/sos-Sold-out. Dall’attore Ascanio Celestini al musicista Nicola Conte, dal regista Mimmo Calopresti al comico Valerio Lundini, per poi passare a esercenti di teatri e sale cinematografiche, giornalisti e scrittori, in “S.O.S ... Leggi su tpi (Di lunedì 25 gennaio 2021) “il Festival disi e noi no?”. Se lo chiedono tanti lavoratori del mondo dello spettacolo che a distanza di mesi dalla chiusura di cinema, teatri e sale da concerto, dicono la loro sul DCPM del 24 ottobre 2020 del Governo Conte, in undal titolo “S.O.S?” realizzato per le testate online Gaiaitaliapuntocom Notizie e Gufetto Mag dai giovani registi, il romano Andrea Natale e il foggiano Giuseppe Sciarra. Ilè visibile sulla piattaforma Think Shorts al link: https://thinkshorts.com/16149/sos-. Dall’attore Ascanio Celestini al musicista Nicola Conte, dal regista Mimmo Calopresti al comico Valerio Lundini, per poi passare a esercenti di teatri e sale cinematografiche, giornalisti e scrittori, in “S.O.S ...

chetempochefa : -'Ma Sanremo si fa o no?' -'Io credo che il 2021 sarà la fine della mia carriera... sarà i disastro totale perché q… - IlContiAndrea : ++ #Sanremo2021 Rai conferma date e lavora a pubblico in presenza ++ (ANSA) - ROMA, 18 GEN - Il Festival di Sanremo… - Benny99125790 : RT @Benny99125790: @rtl1025 Perché è di assoluta urgenza ora come ora! Cittadini in ginocchio davanti ad una pandemia incontrollabile a cau… - AnnaP1953 : RT @carmentpf: Pare che il festival di #sanremo ci sarà e con il pubblico,ma i ristoranti, bar,teatri,cinema,musei,negozi,sono tutti chiusi… - Benny99125790 : @rtl1025 Perché è di assoluta urgenza ora come ora! Cittadini in ginocchio davanti ad una pandemia incontrollabile… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Sanremo Terapia del dolore: perché in Italia è ancora così difficile ottenerla ? Corriere della Sera