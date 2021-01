Perché l’Italia può essere sospesa dalle Olimpiadi (e cosa può fare per impedirlo) (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tra 48 ore l’Italia potrebbe essere esclusa dai Giochi Olimpici di Tokyo e vedere annullate le Olimpiadi invernali del 2026 a Milano-Cortina. Al termine della riunione del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) di Losanna, mercoledì pomeriggio, l’Italia potrebbe essere sospesa sub iudice per una una violazione della Carta Olimpica – il documento che regolamenta i doveri delle quattro organizzazioni che fanno parte del movimento olimpico: Cio, federazioni sportive, comitati olimpici nazionali e comitati organizzatori. La sospensione impedirebbe agli atleti azzurri di partecipare sotto la bandiera italiana alle Olimpiadi che inizieranno il prossimo 23 luglio: sarebbero costretti a gareggiare come atleti indipendenti. La decisione è attesa per mercoledì pomeriggio, ma al ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tra 48 orepotrebbeesclusa dai Giochi Olimpici di Tokyo e vedere annullate leinvernali del 2026 a Milano-Cortina. Al termine della riunione del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) di Losanna, mercoledì pomeriggio,potrebbesub iudice per una una violazione della Carta Olimpica – il documento che regolamenta i doveri delle quattro organizzazioni che fanno parte del movimento olimpico: Cio, federazioni sportive, comitati olimpici nazionali e comitati organizzatori. La sospensione impedirebbe agli atleti azzurri di partecipare sotto la bandiera italiana alleche inizieranno il prossimo 23 luglio: sarebbero costretti a gareggiare come atleti indipendenti. La decisione è attesa per mercoledì pomeriggio, ma al ...

