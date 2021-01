Perché l’Italia fuori dalle Olimpiadi di Tokyo e atleti senza bandiera ma c’è una soluzione (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il rischio c’è tutto e anche una soluzione. l’Italia fuori dalle Olimpiadi di Tokyo (pure ancora non confermate) è una possibilità concreta che addirittura dovrebbe essere ufficializzata questo mercoledì alle 17:30 dal CIO (Comitato Olimpico internazionale). A meno che non ci si dia davvero una mossa nelle prossime 24 ore, con un rimedio rocambolesco quanto sconcertante e soprattutto mettendo da parte la questione crisi di Governo. La notizia è stata data in anteprima da Repubblica. La vicenda che ha dell’incredibile è la seguente. La necessità della riforma dello sport era partita più di due anni fa ma non ha portato a nessuna conclusione, neanche con l’attuale ministro Vincenzo Spadafora. Non è stata sanata, in particolar modo, la questione dell’autonomia del Coni e sono ora ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il rischio c’è tutto e anche unadi(pure ancora non confermate) è una possibilità concreta che addirittura dovrebbe essere ufficializzata questo mercoledì alle 17:30 dal CIO (Comitato Olimpico internazionale). A meno che non ci si dia davvero una mossa nelle prossime 24 ore, con un rimedio rocambolesco quanto sconcertante e soprattutto mettendo da parte la questione crisi di Governo. La notizia è stata data in anteprima da Repubblica. La vicenda che ha dell’incredibile è la seguente. La necessità della riforma dello sport era partita più di due anni fa ma non ha portato a nessuna conclusione, neanche con l’attuale ministro Vincenzo Spadafora. Non è stata sanata, in particolar modo, la questione dell’autonomia del Coni e sono ora ...

