Perché Italia alle Olimpiadi senza bandiera e inno? Imminente la sanzione del CIO: le leggi violate (Di lunedì 25 gennaio 2021) La scadenza si avvicina e il 27 gennaio l’Esecutivo del CIO prenderà una decisione in merito al Coni e al mancato rispetto della Carta Olimpica. Il Comitato Olimpico Internazionale, infatti, potrebbe decidere di avviare un iter di sospensione del Comitato nostrano, Perché non conforme a quanto previsto, una sorta di ‘Magna Carta’ composta da 6 capitoli e 61 articoli che contiene le regole e le linee guida per come si organizzano i Giochi e la governance del movimento a Cinque Cerchi. Questo è quanto rivela Repubblica che parla di documento di sospensione pronto che porterebbe il nostro Paese a non essere rappresentato dalla propria bandiera e senza il suo inno ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo. Allo stato attuale delle cose, il Coni viola due norme della Carta Olimpica menzionata: – il paragrafo 5: “Le ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 gennaio 2021) La scadenza si avvicina e il 27 gennaio l’Esecutivo del CIO prenderà una decisione in merito al Coni e al mancato rispetto della Carta Olimpica. Il Comitato Olimpico Internazionale, infatti, potrebbe decidere di avviare un iter di sospensione del Comitato nostrano,non conforme a quanto previsto, una sorta di ‘Magna Carta’ composta da 6 capitoli e 61 articoli che contiene le regole e le linee guida per come si organizzano i Giochi e la governance del movimento a Cinque Cerchi. Questo è quanto rivela Repubblica che parla di documento di sospensione pronto che porterebbe il nostro Paese a non essere rappresentato dalla propriail suoai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo. Allo stato attuale delle cose, il Coni viola due norme della Carta Olimpica menzionata: – il paragrafo 5: “Le ...

matteosalvinimi : Buon lavoro al Presidente rieletto Rebelo de Sousa e complimenti per lo straordinario risultato ad André Ventura di… - LegaSalvini : Perché continuano a dire che in Italia non si può? - MassimGiannini : In #America si insedia #Biden e prova subito a voltare pagina. In Italia con una crisi folle perdiamo giorni prezio… - watapakjunhee : Perché è così difficile trovare dei piercing belli qui in Italia ?? - FisherInvestIT : Perché è importante che gli investitori osservino il portafoglio nella sua totalità. -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Italia Caserta, Progetto Pinocchio: Un seminario on-line per raccontare le storie di chi fugge dall'odio l'eco di caserta