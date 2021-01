Perché il governo andrà sotto nel voto sulla Bonafede La giornata politica in diretta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Al Senato non ci sono più i 156 voti ottenuti sulla fiducia. Voteranno contro i due senatori di FI, Casini, Lonardo e Nencini (con gli altri 17 di Italia viva) Leggi su corriere (Di lunedì 25 gennaio 2021) Al Senato non ci sono più i 156 voti ottenutifiducia. Voteranno contro i due senatori di FI, Casini, Lonardo e Nencini (con gli altri 17 di Italia viva)

