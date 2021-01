Per Navalny Merkel e l'Ue non rompono con Putin, servono vaccino e gas (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nemmeno l’arresto di Alexei Navalny porta l’Ue a decidere sanzioni contro Mosca. “Oggi non c’è stata una proposta concreta e dunque nessuna decisione concreta. Vi posso assicurare che tutto quello che facciamo è basato su considerazioni politiche”, spiega l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Ue. Il (nuovo) caso Navalny è il primo banco di prova di come Angela Merkel voglia impostare le relazioni della Germania e dell’Ue con il nuovo capo della Casa Bianca Joe Biden: più strette rispetto all’era Trump, ma partendo dal presupposto che nemmeno ora è il caso di ‘schiacciarsi’ su Washington. Se da oltreoceano è arrivata forte l’eco della condanna per l’arresto di Navalny da parte della nuova amministrazione ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nemmeno l’arresto di Alexeiporta l’Ue a decidere sanzioni contro Mosca. “Oggi non c’è stata una proposta concreta e dunque nessuna decisione concreta. Vi posso assicurare che tutto quello che facciamo è basato su considerazioni politiche”, spiega l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Ue. Il (nuovo) casoè il primo banco di prova di come Angelavoglia impostare le relazioni della Germania e dell’Ue con il nuovo capo della Casa Bianca Joe Biden: più strette rispetto all’era Trump, ma partendo dal presupposto che nemmeno ora è il caso di ‘schiacciarsi’ su Washington. Se da oltreoceano è arrivata forte l’eco della condanna per l’arresto dida parte della nuova amministrazione ...

marcobardazzi : Ormai al mattino è un abitudine: controllare il meteo a Yakutsk. Oggi è “solo” -47C (la nebbia non manca mai), risp… - lauraboldrini : Le manifestazioni in #Russia per la libertà di #Navalny parlano a tutte e tutti noi. In ogni parte del mondo dove… - marcobardazzi : Se non è passione per la democrazia questa... (Yakutsk, -50C, manifestazione per Navalny) - angela__mauro : Il (nuovo) caso Navalny è il primo banco di prova di come Merkel voglia impostare le relazioni della Germania e del… - StefaniaFalone : RT @HuffPostItalia: Per Navalny Merkel e l'Ue non rompono con Putin, servono vaccino e gas -