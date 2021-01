Per molti ragazzi il ritorno in classe finora è stato un film già visto (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tutto (o quasi) come prima. Per molti ragazzi delle scuole superiori il ritorno in classe finora è stato un film già visto. Rispetto allo scorso autunno sono pochi gli istituti che, pur avendo riaperto, hanno cambiato radicalmente l’organizzazione della giornata scolastica, recependo i ‘consigli’ operativi contenuti nelle linee guida approvate dai Tavoli prefettizi di fine dicembre. Solo 1 studente su 2 ha dovuto fare i conti con orari d’ingresso e di uscita scaglionati, lezioni accorciate e didattica pomeridiana; appena 1 su 4 ha visto prolungare la didattica anche al sabato (molti, però, già la facevano). Per non parlare, poi, dei trasporti: meno della metà (47%) ha notato dei miglioramenti. Eccole le prime ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tutto (o quasi) come prima. Perdelle scuole superiori ilinungià. Rispetto allo scorso autunno sono pochi gli istituti che, pur avendo riaperto, hanno cambiato radicalmente l’organizzazione della giornata scolastica, recependo i ‘consigli’ operativi contenuti nelle linee guida approvate dai Tavoli prefettizi di fine dicembre. Solo 1 studente su 2 ha dovuto fare i conti con orari d’ingresso e di uscita scaglionati, lezioni accorciate e didattica pomeridiana; appena 1 su 4 haprolungare la didattica anche al sabato (, però, già la facevano). Per non parlare, poi, dei trasporti: meno della metà (47%) ha notato dei miglioramenti. Eccole le prime ...

